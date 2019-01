Kinokrüpt: Vaata Leonardo DiCaprio piinlikku noorusaja filmi, mida näitleja püüab maha vaikida

Pole saladus, et Hollywoodis sõltub näitleja karjäär rollidest ning tippu jõudmine on peen mäng, kus loeb lisaks talendile ka iseloom, kontaktid ning mõistagi õnn. Paar kehva rolli või nigelat valikut ning staaritulevikul võib sama hästi kui kriips peal olla. DiCapriol oli õnn paista silma Hollywoodi parimatele filmilavastajatele Baz Luhrmannile ja James Cameronile, kes temast «Romeo + Julia» ning «Titanicu» järel ülemaailmse ekraanikompu tegid. Küll aga suutis tärkav maailmastaar enne oma läbimurret noorukina kaasa lüüa ka filmis, mille ta parema meelega vaiba alla pühiks.

Nii DiCaprio kui ka Maguire teenisid rolli eest kumbki 575 dollarit. Olid need siis arukad agendid või näitlejad ise, kelle meelest film nende renomeesse ikkagi ei kõlvanud, aga nii DiCaprio kui ka Maguire otsustasid kiiresti pärast võtteid, et ilmavalgust see näha ei tohi ning algas võitlus filmi tegijatega, mis päädis 1998. aastal kohtus. Näitlejad väitsid, et tegu pidi olema lühifilmiga, mis venitati nende teadmata täispikaks filmiks ning võit jäi nende poolele. Lepiti kokku, et USAs ja Kanadas filmi ei näidata. Küll aga linastus film 2001. aastal näitleks Berliinis.

Pikka aega oli rahu majas, ent kahe aasta eest otsustas üks kaaspordutsentidest, et keeld filmi näidata on ülekohus selle tegijate suunas ning avalikustas terve filmi kõigile soovijatele aadressil www.freedonsplum.com, kus seisab ka pöördumine DiCaprio poole, et see taganeks filmi piirangutest.



Mis filmist saab, ei tea keegi, küll aga on see täispikkuses üleval ka YouTube’is (vt allpool).