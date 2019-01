Kinoõhtu Kanal 2s: Romantiline komöödia «Seksisemud» tõmbab sõbrad tunnete keerisesse

Režissöör Will Glucki romantilise hittkomöödia keskmes on Dylan (Justin Timberlake), kes on otsustanud teha suhetega lõpparve, ja Jamie (Mila Kunis), kes tahab hoiduda tõelise armastuse hollywoodilikest klišeedest. Kui need kaks noort kohtuvad, otsustavad nad proovida midagi uut – kasutada ära nendevahelist keemiat, kuid vältida emotsionaalset seotust. Füüsiline nauding ilma koormavate suhete ja kohustusteta. Kõlab ju üsna lihtsalt? Mitte nii väga. Peagi mõistavad Dylan ja Jamie, et romantiliste komöödiate stereotüübid eksisteerivad põhjusega.