Läheb asjaks! «Bridget Jonesi beebis» läheb lahti titemöll mitme papa-kandidaadi vahel

Neljakümnendais eluaastais, tippvormis ja jälle vallaline, otsustab briti kirjaniku Helen Fieldingu bestselleritest ja samanimelistest filmidest armsaks saanud kohmakas ja omamoodi veidrik Bridget Jones (Renee Zellweger) keskenduda täielikult oma teleprodutsendi tööle ning suhelda vaid oma armsate pööraste sõpradega. Kuid siis tõmbab asjaliku karjäärinaise armuelu üles ootamatult kiired pöörded ja Bridgeti linade vahele maandub kuum kutt Ameerikast (Patrick Dempsey ). Särava naeratusega võluvalt sõnaosav äpi-miljonär Jack on täielikult Darcy (Colin Firth) vastand. Kuid ka Darcy ei ole Bridgeti universumist veel lõplikult lahkunud. Kui Bridget ühel imekenal päeval avastab, et ta on sedapsi mis sedapsi, jätkub peamurdmist kauemaks, sest isakandidaate on täpselt kaks.