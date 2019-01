Isabelle Huppert õõvastab taas! Trilleris «Greta» painab üksindusest hullunud psühholesk noort naist

New Yorgis läbi lüüa üritav armas ja naiivne noor naine Frances (Chloë Grace Moretz) viib metroost leitud käekoti otsekohe selle omanikule tagasi. Omanik Greta (Isabelle Huppert) on ekstsentriline prantslannast klaveriõpetaja, kes armastab klassikalist muusikat ja on piinavalt üksildane. Hiljuti ema kaotanud Frances saab lesest Gretaga üsna ruttu lähedaseks. Neist saavad peatselt sõbrad, kuid Greta emalik võlu hakkab kaduma ja muutub hoopis häirivaks, kui Frances avastab, et Greta elus pole miski selline, nagu näib.