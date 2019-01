Söömisest on asi kaugel! Vene romantilises komöödias «Seitse õhtusööki» teeb abielupaar üllatava eksperimendi

Pärast viieaastast kooselu laguneb abikaasade suhe koost: lapsi pole, armastus on jahtunud, ühised huvid praktiliselt puuduvad. Kui naine palub lahutust, saab peakangelane äkitselt aru, et pole valmis lähedasest inimesest loobuma. Seega veenab ta naist osalemas testis, mille ta oleks justkui ise välja töötanud. Suhete taastamise test kannab nime «Seitse õhtusööki». Kokkuleppe järgi saab naine lahutuse siis, kui ta ka testi järel oma kavatsust ei muuda. Asi näib lihtne: paar peab seitse korda koos õhtustama, ent selgub, et iga õhtusöök on erinev – näiteks õhtusöök pimedas, õhtusöök alasti olles, õhtusöök võõra inimese juuresolekul. Naine, kes on kindel, et mees püüab vaid lahkuminekut edasi lükata, jääb nõusse.