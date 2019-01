Põhja-Koread pilav kõmuline komöödia «Intervjuu diktaatoriga» jõuab Kanal 2 ekraanile

Komöödia sattus Tais tegutsenud häkkerite grupeeringu nimega Guardians of Peace (rahuvalvurid – toim.) Sony vastu suunatud lekkeskandaali keskmesse kuu aega pärast seda, kui häkkerid esmakordselt Sony serveritele ligipääsu said ning nii eraviisilisi kirju kui ka filme varastasid, et need siis netti üles riputada. Lugu võttis hoopis uue pöörde, kui häkkerid teatasid vahetult «Intervjuu diktaatoriga»

esilinastuse eel, et kui see ära ei jää, siis nad ründavad kinosid, mis filmi näitavad, viidates 9/11-le. Et filmis pidavat olema Põhja-Korea juhi tapmise stseen, siis hakati näitama näpuga just põhjakorealaste poole. Nood eitasid seost häkkeritega, ent pidasid tegu siiski õilsaks ning Põhja-Korea saadik ÜROs nimetas filmi tootmist ja levitamist sõjategevuseks ja terrorismi toetamiseks. Sony lõi kartma ning tühistaski paljude Hollywoodi tegijate ning ka president Obama pahameeleks filmi esilinastuse.



Hiljem tegi ettevõte filmi avalikuks oma veebi kaudu, teenides 40 miljonit dollarit, ning film jõudis viimaks ka kinodesse, teenides lisaks veel 12 miljonit. Film ise läks maksma 44 miljonit. Nii mõnedki on pidanud kogu draamat ka läbikukkunud reklaamikampaaniaks.



Teletäht Dave (James Franco) ja tema produtsent Aaron (Seth Rogen) saavad teada, et nende saate kõige tulihingelisem fänn on Põhja-Korea noor diktaator Kim Jong-un. Kui hirmuvalitseja nõustub neile erandkorras intervjuu andma, haistavad mehed tõelist hitti ja maailmakuulsust. Plaanid lööb aga uppi USA luureteenistus, kes näeb siin hoopis võimalust Kim Jong-un’ile atendaat korraldada. Kusjuures killeriteks peavad hakkama selleks «tööks» üdini ebapädevad Dave ja Aaron.