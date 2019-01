Mis juhtus? Keanu Reeves põrus USAs oma karjääri viletsaima kinokassaga

30-miljonilise eelarvega ulmefilm «Replikandid», mida sai Eesti kinodes näha juba novembris, suutis USAs avanädalavahetusel (mis saabus alles nüüd), kokku kraapida kõigest 2,5 miljonit dollarit, mida oli poole vähem kui keskmiselt ennustati, teatab The Wrap.



Tegu on väljaande andmetel Reevesi kõige nigelama kinokassaga alates 1990. aastast, mil tuli välja TriStari krimikomöödia «I Love You to Death». Ees ootavad veel India ja Indoneesia kinod, ent seal selle õnnetu filmi teekond ilmselt ka hääbub. Eestiski kukkus film suuresti läbi – seda käis mõnenädalase kinolevi jooksul vaatamas kokku umbes 3000 inimest.



Põrumine saatis filmi ka kriitikute rindel, kes selle üpris üksmeelselt kohutavaks rämpsuks hindasid. Mainekas Rotten Tomatoes kinoportaal annab linaloole ülimalt madala, kõigest 10-protsendilise hinnangu ning mädaplekiordeni. Nii mõnigi kriitik leiab, et aasta on vaevu alanud, ent aasta kõige hullem film on juba nähtud.



Õnneks saab aasta nüüd Reevesi jaoks ilmselt üksnes paremaks minna, kuna maikuus ootab ees «John Wicki» kolmas peatükk ning samuti kauaoodatud «Lelulugu 4», millest saab tõenäoliselt aasta üks suurimaid kassahitte.