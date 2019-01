Särtsakas Ukraina rom-kom «Lahuta, et armastada» vürtsitab tülpinud abielupaari lagunevat suhet

Maksim ja Jana on olnud 10 aastat abielus. Need pole olnud just kõige õnnelikumad 10 aastat, kuid ka mitte õnnetud. Lihtsalt kõige tavalisemad kümme abieluaastat. Nende kooselust on saanud partnerlus, armastusest austus ja kirgeleegist igapäevane rutiin. Maksim ja Jana otsustasid lõpuks lahutada. Paraku ei näe kohtunik selleks piisavalt mõjuvaid põhjuseid ning annab abielupaarile kuu aega lepituse leidmiseks. Juba samal õhtul korraldavad Maksim ja Jana kodus oma kooselu esimese tulise sõnasõja. Maha rahunedes nad mõistavad, et kui nad oleks kogu abielu vältel üksteisele ausalt oma soovidest rääkinud, siis ehk polekski nad praegu lõhkise küna ees. Nad otsustavad kohtu poolt määratud kuu aja jooksul aidata teineteisel realiseerida unistusi, millest pole kõva häälega julgenud rääkida. Olgu see siis midagi erootilist, rajult ektreemset või lihtsalt kentsakat.