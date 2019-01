Vaata kõhedat treilerit: Tallinnas elav näitleja Kirill Käro mängib venelaste esimeses Netflixi ulmesarjas

Tegu on esimese Venemaal toodetud Netflixi originaalseriaaliga, kirjutab The Hollywood Reporter. 16-osaline inimeste tavaelus harilikuks muutunud inimrobotitest rääkiv ulmeseriaal saab olema globaalselt kättesaadav kõikidele teenuse kasutajatele väljaspool Venemaad (kus said õigused riigitelevisioon ning netipõhine voogedastusteenus Start) ja Hiinat. Sari tõlgitakse 25 keelde.