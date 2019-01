Hea mõte või mitte? Pühadekomöödia «Prints Zamundast» saab 30 aastat hiljem järje

Paramount Picturesi 1988. aasta filmis kehastas MurphyNew Yorgi Queeni linnaosas lihtinimese elu mekkivat Aafrika Zamunda kuningriigi printsi Akeemi, kes ühtlasi otsis endale väärilist pruuti. The Deadline teatab, et järjes otsib Akeem Ameerikas oma poega, kellest peaks saama Zamunda troonipärija. Väidetavalt on filmi järge planeeritud juba mitu aastat.



Järje lavastajaks on kinnitatud režissöör Craig Brewer ning armastatud rollides peaks üles astuma mitmed esimese filmi näitlejad, teiste seas Arsenio Hall, kes mängis Akeemi teenrit Semmit. Kõige olulisem element on kogu filmi puhul mõistagi sedapuhku ka produtsendi rollis olev Murphy ise, kes filmis lisaks peategelasele veel kolme karakterit kehastas.