Pühapäevad ürgelukatega! Kanal 2 filmiõhtu toob täna teleekraanile kassahiti «Jurassic World: Sauruste maailm»

Tegu on esimese filmiga Universali «Jurassic Worldi» filmitriloogiast, millele saabus järg «Jurassic World: Langenud kuningriik» läinud aasta suvel ning tuleb järg aastal 2021.



Ekstentrilise miljardäri John Hammondi unistus on teostunud ja tuhanded külastajad uudistavad ainulaadset parki täis lendavaid ning ujuvaid lihast ja luust dinosauruseid, üks suurem ning hirmuäratavam kui teine. Sauruste enneolematutesse mõõtmetesse ja võimetesse on oma panuse lisanud teadlaste geenimanipulatsioonid. Kuid ka seekord ei jää Emakese Loodusega mängimine karistamata. Vallandub kaos, mis seab ohtu kõigi külastajate turvalisuse – valla on pääsenud kõige ohtlikum pargiasukas.