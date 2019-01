Korgi vein lahti, vend Armeeniast! Kas kuulsid, kui palju inimesi käis «Lõbusat perekonda» vaatamas?

«Kriitikute hinnang filmile on põrmustav, kuid publik sellest ei heitu,» on filmitegijad õnnelikud, et publikule film meeldib – lustakas jant, kus sündmustik nii pööraselt temperamentne ja hoogne, et tegevustiku järg kipub naeruhoos käest minema, püsib juba kolmandat nädalat Eesti kinokassa esiseitsmes.



«Ühtlasi püstitas «Lõbus perekond» selle resultaadiga uue rekordi, olles praeguse seisuga kinoajaloo edukaim Eesti-Armeenia komöödia,» naljatavad filmitegijad.