Kuula ja vaata: Mõnus kummitaja! Kodumaise komöödia «Mehed» näitlejad laulsid sisse filmi suvise tunnusloo

Filmi tunnusloo «Tuli, vesi, õhk ja maa» muusikavideo meisterdas kokku tuntud videomeister MASA. Loo autor on Markus Robam, teksti loojaks legendaarne Leelo Tungal. Sisse laulsid komöödia tunnuslioo Maia Vahtramäe, Sandra Ashilevi, Laura Kukk, Veikko Täär, Margus Prangel ja Tiit Sukk. Filmis kõlab lugu täispikkuses alles päris lõpus, sellest tuligi tegijatel mõte, et miks mitte teha laulule video, mis hakkaks kohe oma elu elama ning tutvustaks seejuures filmi.

«Alguses oli ainult see mõte, et filmis peaks kindlasti olema laul, mis võtaks kokku kõige olulisema sellest loost. Miskipärast ma tahtsin väga, et selle teksti kirjutaks nimelt Leelo Tungal,» sõnas režissöör Gerda Kordemets. «Tema võime väljendada suuri mõtteid lihtsalt ja hingeminevalt on mind alati puudutanud.» Nii et kõigepealt oli tekst ja seejärel sündis sellele tekstile muusika. «Kuna nii Leelo Tungal kui ka helilooja Markus Robam on helendavad olevused, kes tajuvad maailma imelisena, sündis sellest minu meelest väga hingeminev lugu.»