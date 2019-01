Kaks skandaali korraga: Liputamine ja islamivaen ehk «Rohelise raamatu» režissöör ja stsenarist tõmmati meediamadinasse

Kõik sai alguse sellest, kui ajakiri The Cut otsustas kaevata välja 20 aasta taguse artikli, millest tuli välja filmi tänaseks 62-aastase režissööri Peter Farrelly ammune komme filmivõtetel peenist välgutada. Filmilavastaja rääkis omal ajal pressis täiesti avameelselt, et tegu on süütu naljaga, mida tema ja tema produtsendist vend Bobby Farrelly järjepidevalt harrastasid. Tegu olevat olnud puhtalt napaka huumoriga, mida vennad enda sõnul sadu kordi erinevate inimeste, ennekõike siis võttemeeskondade liikmete peal rakendasid. Üheks inimeseks, kes režissööri peenist nägi, oli näiteks ka Cameron Diaz, filmi «Kõiges on süüdi Mary» tootmise ajal.



The Cut nimetab seiga uuesti avalikkuse ette toomist sooviga ilmestada, kui palju on asjad Hollywoodis aastatega muutunud (peamiselt viimase aasta jooksul seoses #metoo liikumisega) ning kuivõrd levinud oli Hollywoodis täiesti süüdimatu seksuaalne käitumine võimupositsioonil olevate meeste poolt. Lausa sedavõrd, et keegi ei tulnud selle pealegi, et kuigi heatahtlikud vennad ise pidasid oma tegu täiesti ohutuks, oli tegu ikkagi liputamisega, mis kuidagi professionaalsesse keskkonda ei sobinud. Meestele anti muidugi andeks ja aastaid hiljem nad oma tegude üle uhked ei ole.

«See on tõsi. Ma olin idioot,» andis Peter Farrelly The Cutile kommentaari. «Tegin seda aastaid tagasi ja arvasin, et see on naljakas. Tõtt-öelda on mul piinlik ja mõte sellest tekitab minus väga vastikut tunnet. Mul on väga kahju,» kahetseb ta oma ammust nalja.

«Roheline raamat» tiim: Viggo Mortensen, Peter Farrelly, Linda Cardellini ja Mahershala Ali Kuldgloobustel 2019. FOTO: Jordan Strauss / AP

Vaid mõned tunnid hiljem tõmmati aga meedias üles järgmine skandaal, mille keskmes «Rohelise raamatu» stsenarist Nick Vallelonga, kelle isast Frank Vallelongast alias Tony Lipist tõsieluline film räägib. Tüli aluseks 2015. aastast pärinev säutsatus stsenaristi Twitteris, milles mees avaldas toetust («100% tõsi! Nägin seda, nagu sinagi, ilmselt CBSi uudistes.») Donald Trumpi ekslikule väitele, nagu oleks New Jersey muslimeid 9/11 ajal nähtud telepildis kaksiktornide hävingut tähistamas. Kohe skandaali avalikustamise järel kadus säuts koos Vallelonga kontoga Twitterist, ent juba oli hilja, kuna jäädvustus sellest juba levis.

Säuts pahandas teiste seas «La La Landi» produtsent Jordan Horowitzi, kes juhtis kahetsusega tähelepanu asjaolule, et mehe enda kirjutatud «Rohelise raamatu» üks peaosatäitja Mahershala Ali on muslim. «See on lihtsalt jälestusväärne,» põrutas Horowitz Vallelonga säutsu pihta.

Skandaalikobarasse andis paar nädalat varem oma panuse Ali kehastatud pianisti Dr. Don Shirley väidetavalt võõrdunud venna Maurice Shirley (kellest ka filmis põgusalt juttu) väide, et kogu «Rohelise raamatu» film on üks «valede sümfoonia». Mahershala Ali, kes võitis pianisti kehastamise eest parima kõrvalosa Kuldgloobuse, võttis kriitika ilmnemise järel Shirley'de perekonnaga ühendust ning vabandas nende ees, et polnud nendega suhelnud ega seetõttu teadlik võimalikest vastuoludest oma rollis. Tuleb välja, et perekond oli aastaid olnud vastu Nick Vallelonga plaanile oma isa ja Dr. Don Shirley sõprusest filmi väntamisele, kuid too tegi seda ikkagi – kõigele lisaks võitis Vallelonga ka parima stsenaariumi Kuldgloobuse. Paraku pole asjaosalised ise enam elus ning nii ei olegi võimalik teada saada, kuidas asjalood tegelikkuses olid.



Mõlemad juhtumid on laiduväärsed, kuid ent midagi kurja filmi tegijad siiski korda saatnud ei ole, et nende võidurõõmu hea filmiga maha saamise üle sedasi rikkuda. Kerkib üles küsimus, miks ja kelle huvides mõlemad pahandused nüüd suure kella külge pandi. Pole saladus, et kohe antakse Oscarite hääletusele hoog sisse – kas ehk võib tegu olla filmitööstuse salakavalate võimumängudega?

«Rohelise raamatu» stsenarist Nick Vallelonga Kuldgloobustel 2019. FOTO: HFPA/SIPA / HFPA/SIPA

Tõsielulise draamakomöödia «Roheline raamat» (The Green Book) aluseks on tõeline sõprus, mis 1960. aastate alguses rassi, klassi ja ühiskondlikke norme eiras. New Yorgi itaallaste naabruskonnast pärit väljaviskaja Tony Lip (Mortensen) palgatakse Manhattanilt lõunaosariikidesse kontserttuurile suunduva tipptasemel mustanahalise pianisti Don Shirley (Mahershala Ali) autojuhiks. Teekonnal tuleb neil sõltuda «Rohelisest raamatust», et jõuda vähestesse kohtadesse, mis olid afroameeriklastele ohutud. Seistes silmitsi rassismi, ohu, samuti ootamatu inimlikkuse ja naljaga, on nad sunnitud ellujäämise nimel ning edu saavutamiseks oma elu põnevaimal rännakul erimeelsused kõrvale heitma.



Lavastaja Peter Farrelly linaloos mängivad peaosalisi Oscarile kandideerinud näitleja Viggo Mortensen («Sõrmuste isanda» triloogia) ja Oscari-võitja Mahershala Ali («Kuuvalgus»).