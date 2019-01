Variety: Filmiakadeemia otsustaski üle 30 aasta uuesti Oscarite galal õhtujuhita läbi ajada

Lootust, et sel korral saatejuhivaba lahendus paremini võiks õnnestuda, annab asjaolu, et saate tihe formaat jätab niikuinii kesksele kujule programmis vähem ruumi ning saadet püütakse rikastada muul moel, ennekõike nimekate külalisetteastetega. Muudatus võib olla üksjagu valulik, ent filmiakadeemia näikse olevat tõdemusel, et ajad on muutunud ning Kevin Harti juhtum on selge indikaator, et juba isegi «linna kõige kehvemaks tööks» nimetatud Oscari-gala juhtimine on sotsiaalmeedia ja huvigruppide ajastul praktiliselt talumatu ja võimatu ülesanne, kuna saatejuhi isik ja iga tema sõna analüüsitakse avalikkuse ees lihtsalt ribadeks. Kõigele lisaks ei ole Oscarite juhtimise töötasu Hollywoodi mõistes enamat kui võileivaraha.