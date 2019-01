Romantiline või mitte? Ethan Hawke'i esimese suudluse lugu kõlab nagu filmiskript

«See oli Hamiltoni rulluisurajal New Jerseys. Ta nimi oli Cindy. Tal oli seljas Black Sabbathi T-särk. Oli parasjagu aeglane lugu ja ta nägi tulikuum välja. Me rulluisutasime ringi ja järsku ta küsis mu käest: «Kas sulle meeldib Jack Daniels?» Ma vastasin: «Nojah...Kahju ainult, et ta surnud on.» Ta küsis seepeale: «Kas ta on surnud?» Arvasin, et jutt käib Jimi Hendrixist. Siis ta küsis: «Kas sa oled kunagi keelega suudelnud?» Vastasin: «Muidugi olen.» Tegelikult ei olnud. Ronisime Coca-Cola masinate taha ja hakkasime suudlema.»