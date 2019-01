BAFTA kandidaadid teada: «Soosik» juhib brittide filmiauhindadel lausa 12 nominatsiooniga

Kriitikute poolt üsna üksmeelselt heaks kiidetud «Soosikul» on kokku lausa vapustavad 76 võitu ja 222 nominatsiooni erinevatelt festivalidelt ja auhindade jagamistelt ning ilmselt ootab mõningane edu ees ka Oscaritel. Kõik kolm filmi naisnäitlejat said ka eraldi BAFTA nominatsiooni.