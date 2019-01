Kanal 2s stardib Kuldgloobusele kandideerinud sari «Doktor Murphy» erilisest noorest kirurgist

Enam kui 9 miljonit fänni võitnud USA haiglasarja keskmes on autislik ja geniaalne noor kirurg doktor Murphy (Freddie Highmore), kes oma seisundi tõttu näeb ja tunnetab lahendusi võimatuna näivates haigusjuhtumites seal, kus kõik teised arstid on alla andnud. Oma järsu ja tavatu suhtlusstiili tõttu tekitab ta kolleegides eelarvamusi ja vastuseisu ning on ülemuste seas mustas nimekirjas.



Kunagise menusarja «Dr. House» tegijate uus ja paeluv draamaseriaal pakub igas episoodis põnevaid ja üllatavaid juhtumeid ning haarab kaasa erinevate suhteliinide põimumisel. Sarja peategelast kehastavale Freddie Highmore'ile tõi roll Kuldgloobuse nominatsiooni. Teiste seas löövad sarjas kaasa näitlejad Nicholas Gonzales («O.C»), Hill Harper («CSI: NY») ja Richard Schiff («The West Wing»).