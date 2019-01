Valus, aga naljakas: Bill Murray valas täiskarsklasest Mahershala Alile võidu puhul viina silma ja suhu

Täiskarsklane Ali meenutas Ellen DeGeneresi telesaates naerdes, et kogu kaoses oli süüdi vigurvänt Bill Murray, kes otsustas kuldse peekriga vehkides kolleege väikese viinapiserdusega õnnistada. Et Kuldgloobused on ennekõike siiski näitlejate pidu, siis käib napsutamine galaga käsikäes ning väikeseid vintis peaga tehtud vigurid antakse mõistagi andeks. Nii kannatas ka Ali Murray krutski välja.

Bill Murray 76. Kuldgloobustel sama peekriga, millest varsti viina loopima asus. FOTO: Paul Drinkwater / AP

«Bill tegi meie kõigi auks toosti ning pritsis kõigepealt Viggot (Mortensen – toim.), siis Lindat (Cardellini – toim.) ja siis tegi toosti minu pea kohal, nii et valas kogu mu näo viina täis,» kirjeldas Ali toimunut. «Viin voolas mulle silma ja siis suhu. Kohe pärast seda pidin intervjuu andma ja tegin seda nii, et üks silm oli kinni. Viin silmas... selline tunne, nagu kuum hape voolaks mööda põski alla,» meentas ta naerdes. «Aga see on ju Bill Murray!» annab ta koomikule andeks.



Vaata Mahersahala Ali pressikonverentsi võidu järel:

Elleni saates demonstreeris võidukas Ali ka veidi oma tantsuoskusi:

Tõsielulise draamakomöödia «Roheline raamat» (The Green Book) aluseks on tõeline sõprus, mis 1960. aastate alguses rassi, klassi ja ühiskondlikke norme eiras. Filmile ennustatakse suurt edu ka Oscari-konkurentsis, kuna see võitis tänavuse Toronto filmifestivali publikuauhinna, mis on ajalooliselt osutunud üheks olulisimaks parima filmi Oscari indikaatoriks. Film kandideerib ka viiele Kuldgloobusele, sealhulgas aasta parima filmi tiitlile.

New Yorgi itaallaste naabruskonnast pärit väljaviskaja Tony Lip (Mortensen) palgatakse Manhattanilt lõunaosariikidesse kontserttuurile suunduva tipptasemel mustanahalise pianisti Don Shirley (Ali) autojuhiks. Teekonnal tuleb neil sõltuda «Rohelisest raamatust», et jõuda vähestesse kohtadesse, mis olid afroameeriklastele ohutud. Seistes silmitsi rassismi, ohu, samuti ootamatu inimlikkuse ja naljaga, on nad sunnitud ellujäämise nimel ning edu saavutamiseks oma elu põnevaimal rännakul erimeelsused kõrvale heitma.



Lavastaja Peter Farrelly linaloos mängivad peaosalisi Oscarile kandideerinud näitleja Viggo Mortensen («Sõrmuste isanda» triloogia) ja Oscari-võitja Mahershala Ali («Kuuvalgus»).