Nüüd ei saa vetikatele puhkama jääda! Hiidlainena maailma kinod vallutanud «Aquamanil» terendab silmapiiril miljardi dollari klubi

Forbes kirjutab, et DC koomiksite filmiuniversumi läbi aegade kõige edukamaks linateoseks osutunud «Aquamani» miljardiklubiga liitumine pole nüüdseks enam muud kui aja küsimus: film on praeguseks ülemaailmselt suutnud filmifännide taskust noppida üüratud 940 miljonit dollarit ning viimased 60 miljonit tiksuvad ilmselt täis juba tuleval nädalavahetusel. Laeks miljard aga kindlasti ei jää: Jaapanisse film alles jõuab ning sealne kinokülastaja on juba ammu piltlikult öeldes kinosaalide uste taga järjekorras. Ainuüksi Eestis on filmi käinud vaatamas enam kui 40 000 inimest, tehes sellest tubli edetabelifilmi.



«Aquamani» edu saladuseks peetakse mitmeid asjaolusid alates ajastusest ning lõpetades sellega, et tegu on lihtsalt väga hästi läbi mõeldud ning visuaalselt vapustava filmiga: see on peresõbralik, kultuurideüleselt arusaadav, jagub piisavalt madinat, tegelased on sümpaatsed ja mitmekülgsed ning linateose huumorisoon on samuti kenasti paigas. Lisaks olevat ekraaniseiklusel kõrge uuesti-vaatamis-väärsuse näitaja ehk kireva tegevustiku ja maalilise kinopildi sisse on peidetud hulgaliselt esimesel pilgul ehk kahe silma vahele jäävaid nn üllatusmune, mis pakuvad korduval vaatamisel avastamisrõõmu.