Filmikägu: Pääsukese-jutud, tagasivaade Kuldgloobustele, pikk pilk Oscaritele ja värsked kinouudised

«Külas on mitmekülgne mees Hardi Volmer, kes täidab sel nädalal Eesti filmiajaloos ühe valge laigu ja toob meieni «Johannes Pääsukese tõelise elu». Uudisterubriigi täidavad sõnumid Oscari-galast, «Jumanji: Welcome To The Jungle» järjest ja Dune'i uutest näitlejatest. Sekka veidi ka Barbie-juttu,» tutvustavad värsket episoodi filmigurud Lauri Kaare ja Kristjan Gold.