Klõps võttelt: Will Smith vihjab sotsiaalmeedias, mis «Pahade poiste» rindel teoksil

Uudis filmi kohta tuli avalikuks kahe kuu eest, kui elevil peaosalised Will Smith ja Martin Lawrence postitasid sotsiaalmeediasse fotod ja videod, millega teatasid järje tulekust. Nüüd on Will Smith andnud kinnitust selle kohta, et filmimine on reaalsuseks saamas ning tõendab komöödiamäruli tulekut fotoga stsenaariumihunnikust. «Päev 1,» märgib ta juurde. «Hoian teid asjaga kursis,» lubab ta fännidele.