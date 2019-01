Ekraanimaagia: Vaata, kuidas Eesti näitlejad «Lotte ja kadunud lohed» tegelastele kehakeelt ette mängisid

Lotte joonisfilmide ühe autori Janno Põldma sõnul on multifilmi sarja tegemisel kunstilised võimalused piiratud, sest kümnete osade tegemiseks on napilt aega, kirjutab Postimehe laupäevalisa Arter. «Näiteks meie filmisime näitlejaid, et liikumine oleks loomulik, aga siis seal on kindlad liigutused (näitab kätega robotlikke liigutusi – toim),» selgitas ta Postimehele.