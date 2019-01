Õhtu nael: Christian Bale tänas Kuldgloobust vastu võttes Vanatühja ennast

«Aitäh, Saatan, et andsid mulle inspiratsiooni, kuidas seda rolli mängida,» teatas näitleja auhinda Beverly Hiltoni hotellis peetud galal vastu võttes, pannes saali naerust rõkkama, ent ilmselt šokeerides nii mõndagi kristlikku televaatajat, keda USAs tikutulega taga otsima ei pea.



Näitleja naljatas ka, et kavatseb nüüd hõivata karismavabade ekraanitroppide niši – just puudulik sarm olevat see, mis talle Cheney rolli ning tulemusena Kuldgloobuse tõid.