Nädala uued filmid: Hullumajapõnevik Hollywoodi veteranidega, Inglise kuninganna lesbiline armukolmnurk ja tiivulise kiivriga Asterixi seiklused

«Asterix: Võlujoogi saladus» läkitab jõujuurikad druiidi maagilistele teadmistele pärijat otsima Prantslased on valmis saanud järjekordse ülilõbusa animafilmi legendaarsetest koomiksitest tuntud muistse Gallia jõujuurikatest «ikside» küla elanike seiklustest: «Asterix: Võlujoogi saladus» (Asterix: The Secret of the Magic Potion) jõuab Eesti kinoekraanidele juba uue aasta alguses.

Druiid Panoramix ronib puuvõõrikuid korjates vilkalt ja väledalt mööda alistamatute gallide küla ümbritsevate tammede tüvesid. Ühel õnnetul päeval kukub osavkäpp aga õnnetult puu otsast maha. Ja oi, kuidas see teda muretsema paneb! Mis kõik võib juhtuda, kui ta end vigastab ega saa enam võlujooke keeta? Koos Asterixi ja Obelixiga asub ta teekonnale, et leida nutikas gall, kellele võlujoogi saladused edasi anda.

Särtsakas Ukraina rom-kom «Lahuta, et armastada» vürtsitab tülpinud abielupaari lagunevat suhet Komöödiafilmide «8 uut kohtingut» ja «Armastus suures linnas» loojatelt jõuab Eesti kinodesse uus Ukraina romantiline komöödia «Lahuta, et armastada» (Я , ты, он, она).

Maksim ja Jana on olnud 10 aastat abielus. Need pole olnud just kõige õnnelikumad 10 aastat, kuid ka mitte õnnetud. Lihtsalt kõige tavalisemad kümme abieluaastat. Nende kooselust on saanud partnerlus, armastusest austus ja kirgeleegist igapäevane rutiin. Maksim ja Jana otsustasid lõpuks lahutada. Paraku ei näe kohtunik selleks piisavalt mõjuvaid põhjuseid ning annab abielupaarile kuu aega lepituse leidmiseks. Juba samal õhtul korraldavad Maksim ja Jana kodus oma kooselu esimese tulise sõnasõja. Maha rahunedes nad mõistavad, et kui nad oleks kogu abielu vältel üksteisele ausalt oma soovidest rääkinud, siis ehk polekski nad praegu lõhkise küna ees. Nad otsustavad kohtu poolt määratud kuu aja jooksul aidata teineteisel realiseerida unistusi, millest pole kõva häälega julgenud rääkida. Olgu see siis midagi erootilist, rajult ektreemset või lihtsalt kentsakat.