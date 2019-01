Freddie rõõmustaks! «Bohemian Rhapsody» staarid Rami Malek ja Lucy Boynton kinnitasid suhet

Kuigi «Bohemian Rhapsody» film ja selle ajaloolistes mõõtmetes edu on juba isegi üle mõistuse imelised, siis läks Queeni ninamehe eluloolugu just veel paremaks: filmis Freddie Mercuryt ja tema elu suurt armastust ning eluaegset sõpra Mary Austinit kehastanud näitlejad Rami Malek ja Lucy Boynton kinnitasid, et on ka päriselt armunud!