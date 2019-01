36 adrekat pumpavat fakti: Loe, kuidas valmis uus Rocky-film «Creed II», mis jääb Stallone'i viimaseks

«Creed II» jätkab «Rocky» lugude saagat ja on järg kriitikute tunnustuse pälvinud ning publiku lemmikuks saanud 2015. aasta filmile «Creed: Rocky pärand», mis teenis kinodes kõikjal maailmas üle 170 miljoni dollari. Esimese filmi lavastanud Ryan Coogler («Must Panter») on sel korral tegevprodutsent. Uue filmi lavastaja on Steven Caple Jr., kelle 2016. aasta draama «The Land» teenis kriitikute heakskiidu.

Adonis Creed üritab oma elus tasakaalu leida. Eraelu kohustuste ja järgmiseks suureks matšiks valmistumise kõrval seisab ta silmitsi elu suurima väljakutsega. Areenile astumise muudab ainult raskemaks vastane, kes on seotud tema pere minevikuga. Rocky Balboa toetab teda kõiges ning koos astuvad Rocky ja Adonis vastamisi ühise pärandiga, mõtlevad, mille nimel võidelda tasub, ja avastavad, et kõige tähtsam on perekond. «Creed II» näitab, et taipamaks, kuidas algselt tšempioniks saadi, tuleb minna tagasi juurte juurde, ja mäletada, et mineviku eest pole kusagil pääsu.