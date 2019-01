Mandela efekt? «Holmes ja Watsoni» avastseenist levib rahvasuus kaks eri versiooni

Mandela efektiks nimetatakse olukorda, kus ühe ja sama nähtuse kohta on inimestel seletamatul kombel vastukäivad mälestused, mida seletatakse sageli justkui «veaga» reaalsuse maatriksis. Nii on Redditi kasutajad sattunud segadusse, kuna «Holmesi ja Watsoni» uusim ekraanilugu algavat paljude kasutajate sõnul hoopis teistsuguse stseeniga kui enamik seda mäletab.

N-ö ametlikus versioonis algab film sellest, et Holmesi kiusatakse lapsena koolis ning Watson astub tema kaitseks välja. Üks segaduses Redditi kasutaja aga kinnitas, et tema nähtud film algas hoopis stseeniga, kus sõjast naasnud Watson hüppab maha katuselt Holmesi aeda ning lömastab tolle kenasti hoolitsetud papaia-laadse taime. Kui algselt arvanud paljud, et tegu on trolliga, kes niisama nalja pärast valet levitab, siis peatselt asusid versiooni taha veel teisedki – tulemuseks «mis värvi on see kleit?» tüüpi segadus.

Kuigi paljudele paranormaalsete nähtuste fännidele meeldiks kindlasti arvata, et tegu oli «paralleelreaalsusega», siis levib juhtunule ka veidi proosalisem selgitus: ehk on tegu Sony poolt palgatud netikommentaatoritega, kellele on antud ülesandeks selle üsna ühemõtteliselt maha tehtud filmi vastu uue huvilaine tekitamine? Kuigi kassaedu on filmil mõõdukalt hea, siis kriitikute hinnangud on hävitavad: Rotten Tomatoes annab naerutajale vaid 9%-lise hinde. Kolmas teooria on aga puhtalt praktiline: ehk ongi filmil teatud riikides teistsugune algus? Hetkel veel selgust ei ole.

Huvitav, millise stseeniga algab film Eestis? Kes näinud, kirjutage kommentaaridesse!

2008. aasta hittkomöödias «Kasuvennad» tandemina üles astunud hullupööra naljakad mehed Will Ferrell ja John C. Reilly naasevad ekraanile maailma parima detektiivi ja tema ustava biograafi rollides filmis «Holmes ja Watson».