Video: Vaata, mis toimus globaalse hittfilmi «Aquaman» kaadritagustes

Kui juba lugu ise ning visuaalefektid on filmis suurepärased, siis kirsiks tordil on veel ka supernäitlejad: müütilises linaloos teeb kaasa Hollywoodi tippstaar Nicole Kidman. Mis aga toimus selle vaatemängulise kinoelamuse kaadri taga? Seda vaata videost:

Amber Heard mängib raevukat sõdalast ja Aquamani liitlast Merat; Oscarile kandideerinud Willem Dafoe on Atlantise valitsusnõunik Vulko; Patrick Wilson on Atlantise praegune kuningas Orm/Ocean Master; Dolph Lundgren on Atlantise hõimu Xebeli kuningas; Yahya Abdul-Mateen II on kättemaksuhimuline Black Manta. Oscari-võitja Nicole Kidman astub üles Arthuri ema Atlanna rollis, Ludi Lin mängib Atlantise eriüksuse kaptenit Murki ning Temuera Morrison kehastab Arthuri isa Tom Curryt.