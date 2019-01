«Päästja koolikella» Zack mängib peaosa Ridley Scotti paljupasundatud vampiiripõnevikus

44-aastane Gosselaar kehastab seriaalis, mis esilinastub FOXi telekanalil 14. jaanuaril, föderaalagenti, kes vastutab tüdruku eest, kes on valitud katsejäneseks kõiki haigusi ravivale viirusele. Paraku võib viirus kõrvaltoimena hävitada kõik planeedi Maa elanikud.



Aasta 2019 märgib muuseas ka teleseriaali «Päästja koolikell» 30. sünnipäeva. Sari osutus Gosselaari läbimurdeks ning alustades vaid 15-aastane noor näitleja mängis seriaalis kokku 4 aastat. Hiljem on nelja lapse isa Gosselaar üles astunud väga paljudes USA keskpärasemat sorti telesarjades ja telefilmides, eriti krimiseriaalides. «The Passage» on näitleja jaoks üle paari aasta esimene ning ilmselt viimaste aastate kaalukaim ülesastumine. Telekanal FOX on sarjale väga palju promoraha alla ladunud ning meedia kirjutab seriaalist esiotsa väga hästi, nimetades seda omapäraseks looks, mis meenutab «Vampiiri päevikuid» ning «Stranger Thingsi».