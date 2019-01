Hilinev Marveli õudukas «Uued mutandid» sai viimaks kindla ilmumiskuupäeva

Marveli universumis aset leidev «Uued mutandid» (The New Mutants) toob ekraanile noored superkangelased, kel koguni vastav erialane haridus. Õudukas, mille ilmumist on ligi aasta otsa ümberfilmimise tõttu edasi lükatud, astuvad teiste seas üles Antonio Banderas, Maisie Williams («Troonide mäng») ning Charlie Heaton («Stranger Things»).