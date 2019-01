Uued filmid sel nädalal: Sepa ja Avandi seiklused, Vene sõjadraama, lõvikutsika lugu, eakas narkomuul ja ahastava kunstniku elu

Tõsielulise draamakomöödia «Roheline raamat» (The Green Book) aluseks on tõeline sõprus, mis 1960. aastate alguses rassi, klassi ja ühiskondlikke norme eiras. Filmile ennustatakse suurt edu ka Oscari-konkurentsis, kuna see võitis tänavuse Toronto filmifestivali publikuauhinna, mis on ajalooliselt osutunud üheks olulisimaks parima filmi Oscari indikaatoriks.

New Yorgi itaallaste naabruskonnast pärit väljaviskaja Tony Lip (Mortensen) palgatakse Manhattanilt lõunaosariikidesse kontserttuurile suunduva tipptasemel mustanahalise pianisti Don Shirley (Ali) autojuhiks. Teekonnal tuleb neil sõltuda «Rohelisest raamatust», et jõuda vähestesse kohtadesse, mis olid afroameeriklastele ohutud. Seistes silmitsi rassismi, ohu, samuti ootamatu inimlikkuse ja naljaga, on nad sunnitud ellujäämise nimel ning edu saavutamiseks oma elu põnevaimal rännakul erimeelsused kõrvale heitma. Lavastaja Peter Farrelly linaloos mängivad peaosalisi Oscarile kandideerinud näitleja Viggo Mortensen («Sõrmuste isanda» triloogia) ja Oscari-võitja Mahershala Ali («Kuuvalgus»).

Clint Eastwoodi uues draamas «Muul» (The Mule) mässib vanamees end narkokartelli räpasesse maailma. Eastwood mängib 80ndates eluaastates Earl Stone'i, kes on laostunud, üksi ja keda ootab pankrot, kui talle pakutakse äkki tööd, kus ta peab lihtsalt autoga sõitma. Kõlab lihtsalt, aga Earl ei tea, et temast saab ühe Mehhiko kartelli narkokuller. Ta töötab nii hästi, et tema lasti suurendatakse astmeliselt ja lõpuks määratakse Earlile isegi oma agent. Aga too pole ainus, kes Earlil silma peal hoiab – salapärane uus narkomuul on silma hakanud ka karmile narkoameti agendile Colin Batesile (Bradley Cooper). Ja kuigi Earli rahaprobleemid jäävad unustusse, on minevikus tehtud vead tal kukil, ja pole kindel, kas ta jõuab neid eksimusi seaduse ees heastada enne, kui kartell talle jälile jõuab.



Pärast kriitikute poolt kiidetud 2009. aasta filmi «Gran Torino» on «Muul» esimene linateos, kus Oscari-võitja Clint Eastwoodi jälle nii kaamera ees kui ka taga üles astub. Batesi mängiv Cooper kandideeris viimati Oscarile Eastwoodi lavastatud «Ameerika snaiperi» eest ja viimati oli ta kinolinal oma lavastajadebüüdiga «Täht on sündinud».



Nick Schenki stsenaarium sai inspiratsiooni Sam Dolnicki New York Times Magazine'i artiklist «Sinaloa kartelli 90-aastane narkomuul».