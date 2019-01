Filmimusa: Väärt kuulamine! Need 5 laulu püüavad tänavu parima filmiloo Kuldgloobust

Parima filmilaulu kategoorias pistavad rinda viis lugu, millest üks ka Eesti kinopublikule tuttav peaks olema (filmist «Täht on sündinud»). Võidule pürgib ka varsti Eesti kinodesse jõudva «Kustutatud poiss» tunnuslugu. Peale filmilaulude võistlevad omavahel filmid ka parima originaalmuusika kui terviku kategoorias, kus said nominatsiooni heliloojad Marco Beltrami («A Quiet Place»), Alexandre Desplat («Isle of Dogs»), Ludwig Göransson («Must panter»), Justin Hurwitz («Esimene inimene») ja Marc Shaiman («Mary Poppins tuleb tagasi»).



1. «All The Stars» filmist «Must panter» (Black Panther), autor ja esitaja Kendrick Lamar.



Marveli menukas koomiksifilm on nomineeritud veel 2 kategoorias: parim draamafilm ja parim originaalmuusika. Lugu püüab ka Grammyt.