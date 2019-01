Poliitkarjäär filmi pärast löögi all? Skandaalne Silvio Berlusconi: see on räige provokatsioon!

Enne «Silvio» linastumist Itaalias pelgas Berlusconi väidetavalt, et see võib itaallastele meelde tuletada tema kuulsad bunga-bunga peod ja vähendada tema võimalusi poliitikasse naasta. «Ma olen sellest filmist kuulnud. Räägitakse, et see on poliitiline rünnak minu aadressil. Ma loodan, et need kuulujutud ei vasta tõele,» vahendab Berlusconi sõnu filmi levitaja.

Kohtumisel režissööriga pakkunud end poliitiliseks Jeesuseks nimetav miljardär Berlusconi välja, et filmi võib üles võtta tema Milanos ja Sardiinias asuvates villades. «Ma keeldusin sellest kohe,» kommenteerib režissöör, kes ei tahtnud Berlusconi intriigide võrku langeda. 2008. aastal oli ta teinud filmi «Il Divo» teisest peaministrist Giulio Andreottist. «Ma ei saa suhelda kellegagi, kellest ma kavatsen filmi teha. See ajab publiku segadusse.»



Režissöör ise on ise öelnud, et teda huvitas rohkem Berlusconi elu väljaspool poliitikat ning «Silvio» ei ole Berlusconi poolt ega vastu. «Mind huvitas rohkem elu, mis oli samaaegselt köitev ja põlastusväärne.»

Lauljast Itaalia mõjuvõimsaimaks isikuks

Alustanud oma karjääri lauljana ööklubides ja kruiisilaevadel, oli Berlusconi justkui lavale sündinud. Isegi Itaalia rikkaima inimesena jätkas ta publiku rõõmustamist oma lauluoskusega. Olles 1994. aastal loonud partei Forza Italia, muutis Berlusconi poliitika suureks meelelahutusšõuks. Valinud filmi tegevusajaks aastad 2006-2009, otsustas «Silvio» režissöör Sorrentino näidata publikule, mis peidab end selle isiksuse taga.

«Kogu avalikus elus tegutsemise vältel esines Berlusconi inimesena, kellel on ebatavaline sihikindlus, raudne tahe ja purunematu põikpäisus. Kunagi polnud aru saada, kas selle fassaadi taga oli valu või pettumus. Sellepärast otsustasin, et mind huvitab rohkem selle inimese tundemaailm, kui poliitilised intriigid,» on öelnud filmi režissöör Paolo Sorrentino, kelle käe all on valminud ka filmid «Noorus» ja «Kohutav ilu» ning telesari «Noor paavst».