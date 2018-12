Aasta kokkuvõte ja TOP 10: 365 päeva kinoelamusi! Neid filme fännas Eesti kinopublik lõppeval aastal enim

«Apollo Kinole on aasta olnud hoogne, kinokülastused näitavad jätkuvalt kasvutrendi,» võtab Apollo Kino tegevjuht Kadri Ärm lõppeva aasta kokku. Ka uus aasta tuleb tegevjuhi kinnitusel tegus: «Apollo Kino on seitsme kinokeskuse ja 28 saaliga endiselt Eesti suurim kinooperaator, jätkates laienemist nii kodumaal kui võõrsil. Uue aasta alguses avame Riias Apollo kõige suurem kino, mis seab ennast sisse Akropolise keskuses.»

Lõppeva kinoaasta peamiseks märksõnaks oli tegevjuhi hinnangul kindlasti mugavus. «Üha enam paistab kinokülastajate hulgas silma suurenev huvi mugavama ja luksuslikuma kinoelamuse vastu. Kliendid eelistavad üha enam tasuda ka kinopiletite, suupistete ja jookide eest järjekorras seismata, iseteeninduskassades. Nii on Apollo Kinod muutnud kinokülastuse ka kõige nõudlikuma filmisõbra jaoks veelgi mugavamaks, olles käesoleval aastal jõuliselt laiendanud mitmetes kinodes iseteeninduskassade arvu. Samuti on kasvanud kinopiletite soetamine ka mobiilist läbi Apollo Kino nutirakenduse,» märkis Ärm.



Lisaks tipptehnoloogiale on Ärmi hinnangul üha olulisemad mugavad kinotoolid, kiire teenindus, atraktiivne menüü ja mugav söögi-joogi tellimise võimalus kinotoolilt tõusmata. «Apollo kinokülastajate hulgas on kasvanud just Apollo Kino staaritoolide kasutatavus, millega kaasneb reguleeritava selja-ja jalatoega ülimugavaimad nahktoolid, privaatne teenindus ning puutetundlik ekraan kinotoolis, tuues maitsvad hõrgutised kliendini kinotoolilt tõusmata,» loetles Ärm Apollo Kino menukaid mugavusi.