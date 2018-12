Sportlik koguperefilm «Kelguralli» lükkab uuele aastale lustaka hoo sisse

Niipea, kui lumi maha tuleb, muutub väike mägiküla ehtsaks kelgurallirajaks, millel lapsed enda teadmisi ja oskusi proovile panevad. Kelguralli korraldaja Frankie Prillipapa on sellest rajast unistanud juba möödunud talvest peale ja nüüd on aeg käes! Võidusõiduks on kõik valmis, plaan üksikasjadeni läbi mõeldud, aga mis oleks üks võistlus ilma tõsiste vastasteta? Frankiele ja tema sõpradele pakub sedapuhku konkurentsi uustulnuk Zac ja tema nõbu Charlie, kelle eesmärgiks on võita iga hinna eest, kas või sohiga. Frankie meeskonna kelk lagunebki loetud meetrid enne finišit. Valemängu kahtlustav Prillipapa kahtlustab, et mängus on uustulnukate käsi. Tõde tuleb päevavalgele tuua! Otsekohe lepitakse kokku uus võidusõit ja ehitatakse uus rada. Seekord on kõik teisiti, Frankie rajal on uued ohtlikud kurvid ja ebaausaid võistlejaid ootavad üllatused. Kes nüüd võidab?



Lõbus ja talviselt sportlik joonisfilm kogu perele tuleb Apollo Kinode ekraanile 11. jaanuaril 2019.



