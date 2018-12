Rekordpublik: Eesti filme käis aasta jooksul kinodes vaatamas 600 000 inimest

Programmi avafilm «Seltsimees laps» on tänaseks kogunud üle 116 000 vaataja. Detsembri alguses linastunud jõulufilm «Eia jõulud Tondikakul» on vähem kui kuu ajaga ületanud 110 000 vaataja piiri. Võõrkeelse Oscari kandidaat «Võta või jäta» on toonud kinodesse üle 57 000 vaataja ning dokumentaalfilm «Tuulte tahutud maa» üle 41 000 vaataja, mis on dokumentaalfilmi kohta harukordne tulemus.

Lisaks linastusid 2018. aastal Eesti Vabariik 100 filmiprogrammiga seotud mängufilm «Põrgu Jaan» ja lühidokumentaalfilmide kogumik «Juured». Kokku said Eesti Vabariik 100 filmid üle 330 000 vaataja, mida on rohkem kui 2017. aastal kõigil Eesti filmidel kokku. Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepp märkis, et need arvud kõnelevad publiku ehedast ja kasvavast huvist kodumaise filmi vastu. «Eesti kinolevis on konkurents tihe, aastas linastub ligi kolmsada uut filmi. Sel aastal on kinolevi esikümnes lausa kolm Eesti filmi ja kodumaise filmi turuosa on üle 15%. See on tulemus, millest me unistasime aastaid,» lausus Sepp ning lisas, et Eesti Vabariik 100 filmiprogrammi toetus andis meie filmitegijatele erakordse võimaluse ning tulemus näitab, et see oli väga õige otsus.