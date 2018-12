Galerii: Vaata, kes käisid Eesti-Armeenia komöödia «Lõbus perekond» esilinastusel

Filmis teeb kaasa hulk võrratuid kodumaiseid näitlejaid ning filmi kangelannaks on 2018. aasta suurim kodumaine staar ja üllataja Saara Kadak. Näitlejanna jaoks on see esimene suurem rahvusvaheline filmiroll koos armeenia näitleja Armen Arushanjaniga.

Saara Kadaku seekordne suvi oli töörohke, kuid ta sai suurepäraselt hakkama ja nüüd saab naine nautida oma esimese suure peaosa vilju filmimaailmas. Pärast seda, kui Saara oli lugenud läbi «Lõbusa perekonna» stsenaariumi, oli kohe selge, et ta tahab selles filmis kaasa teha. Koostöö armeenia näitlejate ja režissöör Mihhail Pogosoviga oli imehea ning Saara õppis sellest palju. «Stsenaariumit lugedes kujutasin täpselt ette kuidas see välja võiks näha ja võttel olles sain aru et režissöör mõtleb sama moodi.»

«Lõbus perekond» on esimese seda laadi koostööfilm Eestis. Linateose ühe produtsendi Tanel Tatteri sõnul baseerub film puhtalt erakapitalil. «Vaatamata piiratud ressurssidele oli meeskonna tahe kõrge ning panustati meeletu kogus tunde. Nii saimegi teha ühe ambitsioonika ja hoogsa filmi, mille üle võib uhke olla,» ütleb Tatter. Filmitegijad on veendunud, et just see film näitab pöörast kultuuride eripära ja seda, mis juhtub siis, kui need temperamendid ristuvad. Täpsem oleks öelda, et tegu on enneolematu temperamentide plahvatusega, kus eestlased just vagasusega silma ei paista. Armeenlaste sütitav temperament ja eestlaste «sügavus» saavad selles filmis tõsiselt proovile pandud.

«Lõbusa perekonna» kangelane Artur unistab filmitegija karjäärist. Ent tema vanaisa arvates on Artur just õige mees jätkama perekonna kuulsat veiniäri. Kui aga eestlasest veinieksperdi hävitava kriitika tõttu ähvardab nende veiniäri krahh, nõustub Artur sõitma Tallinnasse, et lahendada raske olukord ning ühtlasi kohtuda ka noormehe stsenaariumi vastu huvi tundnud produtsendiga. Seal aga ristuvad tema teed pöörase eesti neiu Ingridiga.

«Lõbus perekond» loos teeb lisaks Armen Arushanjanile ja Saara Kadakule kaasa suur hulk kodumaiseid staare ning parimaid armeenia näitlejaid. Nende hulgas Merle Palmiste ning geniaalne näitleja ja lavastaja Andrus Vaarik. Meeldejäävates rollides astuvad üles Liina Vahtrik, Mart Toome, Andres Dvinjaninov, Elina Reinold, Ain Mäeots, Aram Gevorgjan, Arman Navasardjan ja Vigen Stepanjan. Loo stsenarist ja lavastaja on Mihhail Pogosov.

Filmi tootjateks on Apollo Film Productions ja Berg Sound

Produtsendid Veiko Esken, Tanel Tatter, Jevgeni Supin ja Mihhail Pogosov