Tuline kirg, suured tunded ja kirjanduslik erootika: romantiline draama «Pärast» nõretab noorte armufantaasiast

Tessa alustab kolledžiõpinguid ja kolib ühiselamusse, kus tutvub Hardiniga. Tessa on eeskujulik õpilane, kuulekas tütar ja armastusväärne neiu, keda kodulinnas ootab lapsepõlvesõber. Hardin on jultunud, salapärane ja tätoveeritud, kolledži ihaldatuim noormees. Tessa on veendunud, et paari neist ei saa, kuid nende esimesest suudlusest puhkeb kirg ning pärast seda muutub elu tundmatuseni.