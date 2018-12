Uued filmid sel nädalal: vaata, milliseid imelisi ja humoorikaid kinoelamusi pühadevahe ekraanile toob!

Ometi saab Halli Kopra küla Valgekihvale vaid ajutuseks koduks, sest peagi müüakse loom petukombel hoolimatule ja julmale ebaseaduslike koeravõitluste korraldajale. Valgekihv on sunnitud oma elu eest võitlema ja inimeste julmuse all kannatama. Teda treenitakse vägisi kuulsaks võitluskoeraks, kuid uhke ja väärikas neljajalgne otsustab võitlustel mitte osaleda. Kas Valgekihv suudab vangistusest vabaneda?

Venelaste lemmik! Uusaastafilmide saaga lõpufilm «Viimased jõulupuud» toob pühade vahele nalja ja soojust Kui vene populaarse filmisarja «Jõulupuud» (Ёлки) esimene osa 2010. aastal linastus, ei osanud keegi arvata, et see osutub nii edukaks. Nüüd oodatakse idapiiri taga (ja ka meil) juba kuuendat aastat jutti filmi järgmist osa, millega uude aastasse kinna. Sedapuhku saab paraku tegu olema «Viimaste jõulupuudega».

Boriss saab teada, et tema hea sõber Ženja kavatseb oma perega kolida Jakuutiasse. Kõige hullem on see, et Borissil on kõigest paar päeva, tõestamaks sõbrale, kui väga ta temast hoolib ja et Ženja ümber veenda.