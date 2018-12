Filmikägu: fookuses vesine koomiksimees ja helekollane autopõrnikas, Oscarid ja «Visa hing»

«Eestis pole küsimust selles, kas «Visa hing» (Die Hard) on jõulufilm. Loomulikult on! Sellest, kuidas see jõuluklassik sündis, kuulete saates. Uudistes räägime filmidest, mis on jõudnud Oscarite jagamisel veidi lühemasse nimekirja ja Apple voogedastusteenuse uutest projektidest. Uutest filmidest peatume veidi pikemalt kahel: «Aquaman» ja «Bumblebee». Häid jõule!» kirjutavad saatetegijad Lauri Kaare ja Kristjan Gold episoodi tutvustuses.



Kuula «Filmikägu» 82. osa: