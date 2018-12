Eestlaste edu: O'Learys Kristiine spordirestoran ja meelelahutuskeskus pälvis Rootsis innovatsiooniauhinna

Tunnustuse sai Kristiine O'Learys iga-aastasel O'Learys frantsiisikonverentsil, mille tegi erilisemaks asjaolu, et sel aastal tähistati spordirestoranide frantsiisi 30. sünnipäeva.



O'Learys on spordirestoranide kett, mis on tänapäeval hästi tuntud ja hinnatud oma suurepärase atmosfääri, maitsva toidu ning spordiülekannete poolest. Esimese spordirestorani asutas 1988. aastal restorani rajaja Jonas Reinholdsson. Konverentsil tehti mõõdunud aastast kokkuvõtteid, tutvustati uusi sihte ning tunnustati edukamaid O'Learyse üksuseid üle maailma. Kokku on frantsiisil tänase seisuga üle 136 O'Learyse restorani 14 riigis ehk siis eestlaste võit tuli tihedas konkurentsis.

«Meie restoran on viinud O'Learyse restoranide- ja meelelahutuskeskuste kontseptsiooni täiesti uuele tasemele oma kinorestorani ja spordikinoga, kus on võimalik nautida nii filme kui ka spordiülekandeid, tellides endale O'Learyse menüüst meelepäraseid sööke ja jooke tahvelarvutite abil,» sõnas Mauri Dorbek, üks O'Learyse Eesti eestvedajatest. Kiita said ka eestlaste otsus lisada lõbustuste hulka virtuaalreaalsuse mängud (mootorratas ja ameerika mäed), samuti animeeritud liivakast lastenurgas.



«Aasta Uuendaja tiitel on saanud võimalikuks ainult tänu tublidele töötajatele, kelle pingutused on tänaseks vilja kandnud,» tänas Dorbek.

Kristiine keskuses 3500 ruutmeetril laiuv O'Learys spordirestoran ja meelelahutuskeskus koosneb Ameerika restoranist, mida täiendavad baarid, bowlingu-rajad, piljardilauad, pallimänguväljakud, interaktiivsed mängud, üle kahesaja ekraani spordivõistluste vaatamiseks, seminariruumid ürituste korraldamiseks ja ka täiesti ainulaadne Apollo kinorestoran.

O'Learys kinorestorani proovisid mõne aja eest omal nahal ära ka Kanal 2 hommikusaate «Hommik!» meessaatejuhid Robert Rool ja Jüri Butšakov:



Mehed kasutasid neile Apollo Kino pakutud võimalust ning proovisid ära, mis tunne on kinos käies plaksmaisi asemel midagi mehiselt kosutavat ampsata ehk tegid siseturismireisi O'Learys meelelahutuskeskuses asuvasse Apollo kinorestorani, kus lisaks filmielamusele saab nautida ka head toitu. Vaata videost, millise toiduelamuse lustakad saatejuhid filmi kõrvale said!

Pool aastat väldanud ehitustööde järel 2018. juuni keskel Kristiine Keskuses avatud üleilmselt tuntud O’Learyse meelelahutuskeskus on ainulaadne nii Eestis kui kogu maailmas tänu Apollo kinorestoranile. Tegemist on Eesti esimese püsiva kinoga, mis pakub kliendile võimalust nautida üheaegselt filmi ja maitsvat einet.

Apollo uhiuues 44-kohalises kinorestoranis saab kogeda Eestis seninägematut kinoelamust koos mugavate staaritoolide, liikuvate söögilaudade, tänapäevase Barco laserprojektsiooni ja maailmatasemel Dolby 7.1 heliga.



Apollo kinorestoran on oma kontseptsioonilt täiesti uudne lahendus, mis taaselustab eelmise sajandi teisel poolel maailmas ja ka Eestiski tuntud restoranilaudadega kinosaalid. Nii ootavadki publikut O’Learyse meelelahutuskeskuse Apollo kinosaalis 44 ülimugavat reguleeritava selja- ja jalatoega staaritooli. Toolidesse integreeritud tahvelarvutist saab tellida O´Learyse isuäratavast menüüst meelepärase roa ja sobiliku joogi ning teenindaja serveerib toidu ja joogipolise otse lauda.



Läbi kahe korruse 4000 ruutmeetril laiuv spordirestoran ja meelelahutuskeskus mahutab üle 700 inimese ning lisaks sportlikele seltskonnamängudele on keskuses Eesti esimene kinorestoran, 200 ekraani spordiülekannete jälgimiseks, 9 bowlingu rada ning erinevad virtuaalreaalsus mängud nii lastele kui täiskasvanutele.