«Politseiakadeemia» tuleb taas! Kümme vähetuntud fakti kuulsa komöödiasarja kohta

Nii mitmedki nimekad näitlejad kandideerisid Mahoney rolli

Nende näitlejate seas on nii Bruce Willis, Tom Hanks, Michael Keaton ja Judge Reinhold. Aga kõikide õnneks sai selle rolli endale Steve Guttenberg osati tänu kellele on «Politseiakadeemiast» saanud niivõrd legendaarne ja armastatud filmidesari.

Kui asjad oleks teistmoodi läinud oleks praegu armastatud Mahoney rollis hoopis tuntud Bruce Willis. FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Filmi nähtud homobaari «Blue Oyster» ei ole tegelikult olemas

Filmi näidatud homobaar «Blue Oyster» asus California osariigis. Tegelikult aga seda baari olemas ei ole ning filmimine toimus Torontos Kanadas asuvas muusikahallis «The Silver Dollar Room».

Häältemasinat Larvell Jonesi ei pidanud alguses filmis olema

Pärast seda, kui stsenaristid said valmis «Politseiakadeemia» esimese filmi mustandi, siis puudus sealt Michael Winslow mängitud tegelaskuju Larvell Jonesi karakter. Värbamisjuhid aga käskisid stsenaristidel Jones filmi sisse kirjutada, kui ta juhatas sisse džassilegendi Count Basie.

Kuigi film teenis roppu moodi raha, siis kriitikutele see ei meeldinud

Kõige esimene «Politseiakadeemia», mis esilinastus 1984, filmiti 45 päeva jooksul. Filmi eelarve oli 4,5 miljonit dollarit ja oli külastajate seas nii edukas, et ainuüksi Ameerikas teenis see 81 miljonit dollarit. See oli 1984. aastal edukuselt kuues tulemus.

Kuid suurele majanduslikult edule vaatamata ei sallinud kriitikud filmi üldse. Kõige tuntum filmide arvustaja Roger Ebert andis sellele skooriks null.

Kiledahäälne Hooks «sai» oma hääle Michael Jacksonilt

Kes veel mäletab, siis Hooks oli see kiledahäälne naisterahvas, kellel oli raskusi oma autoriteedi näitamisega. Näitlejanna Marion Ramsey rääkis, et teda inspireeris seda häält tegema just popikuningas Michael Jackson, kui ta teda ühel pidulikult üritusel kohtas.

Michael Jackson oli inspiratsiooniks paljudele. FOTO: C.F. THAM / AP/Scanpix

Kapten Harrist mänginud näitleja oli filmimise ajal nii purjus, et ta unustas ühes stseenis tulistada

Kõikides «Politseiakadeemia» filmides kaasa teinud leitnandi ametikohalt kapteniks tõusnud Harrise osatäitja G.W. Bailey tunnistas ise, et ta oli neljanda filmi võtete ajal nii purjus, et ei mäleta sellest midagi. «Mul pole õrna aimugi, millest see film räägib,» sõnas mees.

Maailmakuulus rulataja Tony Hawk vallandati «Politseiakadeemia» neljanda filmi juurest

Rulataja Tony Hawk oli filmis David Spade'i, kes tegi oma esimese rolli mängufilmis, kaskadööriks. Hawk vallandati, kuna ta oli Spade'i rolli täimiseks liiga pikk ning ei püüdnud võtete ajal oma nägu varjata. Vallandamisele vaatamata märgiti Tony Hawki nimi lõpptiitritesse.

Häältemasin Michael Winslow tegi kaasa kõigis seitsmes «Politseiakadeemia» filmi ja ka telesarjas.

Tackleberry mänginud David Graf ning komandör Lassardi mänginud George Gaynes mängisid samuti kõigis seitsmes filmis, aga Winslow oli ainuke, kes tegi kaasa ka sarjas, mis jooksis ajavahemikul 1997-1998.

Comedy Estonia tõi Eestisse kultusnäitleja Michael Winslow stand-up komöödia show «Michael Winslow’s Sound Adventure» FOTO: Rasmus Kooskora

Hightowerit mänginud Bubba Smith loobus viimases filmis kaasategemast, et kolleegi toetada

Kui Bubba Smith kuulis, et kuues varasemas filmis Laverne Hooksi mänginud Marion Ramsey on viimasest filmist välja kirjutatud, siis loobus Smith ka ise. 1994. aastal Moskvas toimunud film on kogu frantšiisi halvim.

Bill Clinton on suur fänn

«Iga kord, kui ma president Clintonit näen, siis ütleb ta, et kui tal on halb tuju, siis ta vaatab «Politsei Akadeemiat»,» sõnas Mahoneyt mänginud Steve Guttenberg.