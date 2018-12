Südamlik perefilm «Kiirperekond» viib lastetu paari kokku terve pesakonna kasulastega

Abielupaar Pete ja Ellie Wagner, kelle abielus tundub miski puudu olevat, plaanivad perelisa adopteerimise läbi. Kuigi paaril on algselt adopteerimisest hoopis teine kujutlus, viib elu neid kokku teismelise Lizzie'ga, kelle ema on narkomaan ning kel on mitu õde-venda. Kas Pete ja Ellie suudavad väljakutsele vastu võtta?