Supersilmade saladus paljastatud: loe, kuidas «Alita: Sõjaingel» küborgitari silmad inimlikuks saadi!

Rosa Salazari kehastatud kangelanna moonutatakse filmis arvutigraafika abil manga-laadseks, ent siin on alati oht, et tulemus jääb võõristav. Sestap tuli filmitegijail oma töö korduvalt üle vaadata ning just tegelase ebanormaalselt suured silmad olid kriitiline nüanss, mis tuli paika saada. Nimelt nägi visioon ette, et Alita silmad peavad jääma Jaapani koomiksile omaselt hiiglaslikud, ent siiski eeldab inimese moodi välja nägemine siiski teatavat kompromissi.

Filmi režissöör Robert Rodriguez selgitas ühel linastusel (vaata allolevat videot), et kui paljud ütlesid, et silmi on väiksemaks tehtud, siis see on vale – silmi tehti just suuremaks ehk inimlikum pilk eeldas suuremat pupilli.