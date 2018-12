Sandra Bullockil tuli tohutu idee, kuidas Oscarite õhtujuhi mure ära lahendada

Oscarite galani on jäänud kaks kuud, ent seni pole veel lahendust leidud õhtujuhi probleem – rolli valitud Kevin Hart astud meedia surve tõttu tagasi ning Ameerika filmiakadeemia muurab pead, kes sobiks väärikat õhtut vedama. Kui näitlejanna Sandra Bullockilt Associated Pressi intervjuus tema arvamust küsiti, tuli too üpris huvitavale ideele.