Halb õnn või valearvestus? Ulmeseiklust «Surelikud masinad» saadab aasta süngeima kahjumi vari

Post-apokalüptiline nn aurupungi stiilis ulmefilm sisaldab iseenesest kõiki elemente, mis võiksid rahvale peale minna – eriti neile, kes hoolivad «Sõrmuste isanda» filmidest, kelle kätetöö kõnealune linateoski on. Ometi nii ei läinud: USA turult sai 100-miljonilise eelarvega Universali film kõige suurema löögi, kogudes vaid napid 7,5 miljonit dollarit, ning ülemaailmne kassatulugi ulatub teist nädalat kinodes jooksval filmil kokku kõigest 42 miljonini, vahendab Vanity Fair .

Kõigele lisaks on film üsna keeruline ning seega ka keerukas turundada, kuna loo sisu (kiskjalinnad ratastel!) ei ole just kergesti haaratav ideeraamistik (mistõttu mitmed filmistuudiod enne Universalit loost loobusid). Ka režissöör oli tundmatu: tegu oli Oscari-võitjast meisterliku visuaalispetsialisti Christian Riversi («Kääbik», «Sõrmuste isand») debüütfilmiga.

Paraku näib, et Peter Jacksoni haakimisest promovaguniks ei piisanud. Õnneks ootab filmi veel ees Hiina turg, mis võib üht-teist veel päästa, ent paistab, et siit ootamatult uut megafrantsiisi välja kasvamas ei ole (nagu ilmselt loodeti).



Kasuks ei tule siin ka kriitikute pigem negatiivne tagasiside ning madalad reitingud. Ehkki IMDB annab filmile mõõdukalt väärikad 6,5 punkti, siis oluliselt kaalukam Rotten Tomatoes hävitab metalse linateose maine väga külma skooriga: kriitikutelt 27% ja mädaplekk (märgib kehva positisiooni portaali värske-mäda mõõdupuul) ning rahvalt kesised 59%.



Eesti publikul pole aga filmi vastu seni sugugi midagi ning seda on juba vaatamas käinud üle 11 000 inimese, lennutades linateose kinoedetabelis neljandale kohale.