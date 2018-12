Lady Gaga põhjendab: oluline pisiasi, mille pärast «Täht on sündinud» tunnuslugu naistele meeldib

Selleks pisiasjaks olevat loo ülesehitus: tegu on duetiga, mis toimub vestluse vormis, avaldas artist Varietyle antud intervjuus.



«See on mehe ja naise vaheline vestlus, kus mees tõesti ka kuulab naist. Me elame ajastul, mil see on naistele väga oluline. Naised tahavad, et neid kuulda võetaks,» sõnas Gaga. «On imeline vaadata, mismoodi inimesed sellest loost kinni hakkavad, sest tegu on ühe kõige isiklikuma looga, mille kunagi kirjutanud olen. «See on samas ka lihtsalt väga ilus laul ning igaüks võib seda omamoodi tõlgendada,» jätab muusik loo tähenduse siiski lahtiseks.



Lugu on alates selle ilmumisest oktoobri alguses tõusnud üheks aasta populaarsemaid hittlooks, filmimuusikast rääkimata: pala jõudis Billboard Hot 100 edetabelisse ning huvitaval kombel püsib ballaad ka Billboardi tantsumuusika edetabeli esikohal (kuna sellest on tehtud hulgaliselt DJ remixe).



Kuula lugu: