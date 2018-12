Harry katkestas pensioni: «Üksinda kodus» pätt mängib Scorsese elu kalleimas maffiafilmis

75-aastane itaalia päritolu ameerika näitleja, kes ka lauljana tegutseb, astub üles maineka filmilavastaja Martin Scorsese juba mitu aastat kõneainet pakkunud maffiafilmis «Iirlane» ( The Irishman ), astudes üles väga soliidses näitlejateansamblis, kuhu kuuluvad ka veteranid Al Pacino ja Robert DeNiro. Filmi ostis endale Netflix, makstes selle eest üle 100 miljoni dollari, ent film jõuab siin-seal lubaduste kohaselt ka kinolevisse. Ilmumiskuupäeva juba üle aasta tagasi võtetega New Yorgis alustanud filmil veel küljes pole, ent lubatakse aastat 2019. Tegu on Scorsese kireprojektiga, millest ta on unistanud aastaid, ning saab hinnanguliselt vähemalt 125-miljonilise (siin-seal spekuleeritakse, et kuni 175-miljonilise) eelarvega olema filmimehe elu üks kallimaid produktsioone . Lugu räägib maffiaga seotud ametnikust Frank Sheeranist (DeNiro), kes tegutses palgamõrvarina ning keda hüüti varjunimega Iirlane. Tema kuulsaimaks tapatööks oli arvatavalt oma ametkonna ülemuse Jimmy Hoffa (Pacino) mõrv aastal 1975, mis ongi filmi fookuses. Joe Pesci kehastab biograafilises filmis põrandaaluse maailma pealike ehk Bufalinode maffiaperekonna liiget Russell Bufalinot.

1999. aastal läks 1950ndatel lapsnäitlejana karjääri alustanud Pesci pensionile, ent on 2000ndatel mänginud siiski pisteliselt kolmes filmis, neist tuntuim «Hea karjane» (The Good Shepherd).



Tore trivia: Kuigi pätid said «Üksinda kodus» filmis korralikult vatti, siis on just Scorsese filmid olnud need, kus Joe Pesci päriselt võtteplatsil viga on saanud. Veelgi enam – ta on kahes erinevas Scorsese filmis murdnud täpselt ühe ja sama roide!