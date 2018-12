Mida filmi? «Üksinda kodus» kiuslik Buzz lööb kaasa kahtlases Hollywoodi indie-tükis

41-aastane Ratray pole nautinud just kõrgelennulist Hollywoodi karjääri, ent meeldejääva välimusega mehel on siiski õnnestunud aegade jooksul üles astuda ligi 60 filmis ja telesarjas. Järgmisel aastal välja tulev «Hollywood.Con» on näitlejanna Mika Booremi debüütfilm lavastajana ning Ratray kehastab filmis üht filmimaailmas läbi lüüa püüdvat aferisti paljude seas. Kogu film näib olevat mingit sorti sissevaatav paroodia Hollywoodi pahupoolele, kus lugematu hulk oma võimalust ootavaid näitlejaid, lavastajaid ja produtsente jahivad oma läbilöögihetke.



Vaata filmi treilerit: